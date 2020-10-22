فيديو| مها أبو عوف عن صراعها على ميراث عمر خورشيد: "نفسي نقطع لسان بتوع الشائعات"

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة مها أبو عوف، للرد على ما يتردد حول صراعها على ميراث زوجها السابق الفنان الراحل عمر خورشيد، مع زوجته دينا خورشيد التي فارقت الحياة مؤخرًا.

وقالت مها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي:" كان بيجيلى تلفونات الناس بتقولى أنتى عندك كام فدان عمر خورشيد سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولى ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".

وأضافت:"لكن مفيش أى نوع من أنواع الخلافات بينى وبين حد بخصوص الميراث أو غيره، وأنا مش هجرى وراء ورث لبنى آدم كنت بحبه وبقدره جدا".

وتابعت حديثها:"معنديش أى نية للدخول فى أى صراع بخصوص الأمر ده، والمحامى لما كلمنى قولتله أنا مش عاوزة حاجة، والواحد مش هياخد حاجة بعد ما الإنسان اللى بيحبه وبيقدره يتوفاه الله، ونفسى نقطع لسان بتوع الشائعات ".