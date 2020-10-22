بالصور.. هنا شيحة تدعم والدها في افتتاح معرضه الجديد

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية هنا شيحة على دعم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بافتتاح معرضه الجديد، والذي حمل اسم "الأربع ايقونات". هنا شيحة ووالدها هنا نشرت مجموعة صور تجمعها بوالدها من معرضه الجديد، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "من افتتاح معرض “الأربع ايقونات".. أبي احمد شيحا والفنان عبد الغفار شديد والفنان عبدالوهاب مرسي والفنان مصطفي احمد ". هنا شيحة ووالدها وأضافت: "المعرض في ارت جاليري بيكاسو بالزمالك حتي الاربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ من ال١٠:٣٠ صباحاً حتي ال٩مساءاً كل يوم ماعدا الاحد ". هنا شيحة ووالدها Advertisements يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة، مسلسل "شاهد عيان"، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي خاض به المنافسة الرمضانية لهذا العام، بشخصية ابتعد فيها عن الكوميديا تمامًا. المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي ويشارك في بطولته بسمة وهنا شيحة ووليد فواز ومحمد لطفي وريم عبدالقادر. هنا شيحة هنا شيحة ووالدها هنا شيحة ووالدها هنا شيحة ووالدها

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