فيديو| هاني شاكر يبكي على الهواء ويغني لـ حسن شاكوش "بنت الجيران"

رنا صلاح الدين - تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني، النجم المصري هاني شاكر، في برنامجها الجديد "السيرة"، يوم الجمعة المقبل، والمقرر عرضه عبر فضائية dmc.

وظهر هاني، في البرومو الدعائي الذي نشره قناة أبو ظبي عبر حسابها على "تويتر"، وهو متأثرًا يدخل في نوبة بكاء عندما يتحدث عن ابنته المتوفية "دينا"، كما كشف عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وعن الحفلات التي يقدمها من الفترة للأخرى ويظهر فيها على المسرح وهو عاريًا.

وسألت وفاء، هاني شاكر:"هل محمد رمضان مايكل جاكسون مصر"، ليرد عليها قائلا:"مايكل جاكسون مكنش بيقلع".

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على جانب آخر قدم أمير الغناء العربي أغنية "بنت الجيران"، التي تخطت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر وهو يسخر من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ويقوم بتقليد نبرة صوته.

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قد وجه رسالة لنقيب الممثلين أشرف زكي، بعدما أعلن الأخير عدم ترشحه لمنصب نقيب الممثلين في الانتخابات القادمة.

شاكر نشر صورة تجمعه بأشرف زكي، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الأخ العزيز والصديق الغالي د/#أشرف_زكي تركك لموقعك علي رأس النقابةخساره فادحه لكل اعضاءالنقابة ولنا جميعا".

وأضاف: أتمني ان تعود في هذا القرارلأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابةومكانتك في قلوبناجميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".