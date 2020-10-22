رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير للفنانة شيري عادل، أثارت بها الجدل خاصة أنها ظهرت بوجه حزين مرتدية العباءة السوداء. وجاءت هذه الجلسة بعد أن شاركت في مسلسل "إلا أنا"، من خلال حكاية تحت عنوان "أمر شخصي"، جسدت فيها دور فتاة تعاني من العنوسة وترتدي الحجاب. شيري عادل شيري عادل Advertisements شيري عادل وتسآل الجمهور عن سبب نظراتها الحزينة التي بدت على ملامحها في الفوتوسيشن. حكاية "أمر شخصي" بطولة الفنانة شيري عادل، وإيهاب فهمي وميدو عادل ونهال عنبر وجمال عبد الناصر، وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل. وشاركت شيري عادل في مسلسل "السهام المارقة"، الذي عرض عام 2018، وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم الفنان شريف سلامة، هاني عادل، عائشة بن أحمد، وليد فواز، وغيرهم من النجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بنظرات حزينة وعباءة سوداء.. شاهد شيري عادل تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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