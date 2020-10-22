"لازم تكون شريرة وبتشغلنا في البيت؟".. أسما شريف منير تتحدث عن زوجة والدها الفنانة المعتزلة

رنا صلاح الدين - تحدثت الإعلامية أسما شريف منير لاول مرة عن زوجة والدها الفنانة المعتزلة "لورا".
أسما نشرت صورة لـ "لورا"، على حسابها الخاص على موع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات ابويا!.. ايه ده هو في مرات أب حلوة كده اومال فين الحوافر و العيون الشريرة ".
وأضافت: "مش مرات اب؟ يبقي اكيد لازم تكون شريرة و بتعذب الولاد و بتشغلنا في البيت هههه، ده اللي المجتمع و الافلام ديماً بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من اطيب و اجمل و اجدع الستات اللي في الدنيا، عمرنا ما اتخنقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا و لا التزمات أبويا لينا".
وتابعت: "أم اخواتي او بناتي عشان هما صغنانين، هي عيلتي و حبيبتي، لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، انا وهي اصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا"
وأكملت: "انا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم اقولها اني بحبها وبحترمها و اديها حقها، و عشان اقول لإي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم و صاحبيهم و حبيهم كأنهم ولادك و ربنا هيجازيكي كل خير و جوزك هيشيلك فوق راسه".
واختتمت كلامها بتوجيه رسالة حب لها، بقولها: "بحبك يا لولو اوي و ربنا يخلينا لبعض كلنا ديماً و شكراً علي كل حاجه حلوه عملتيهالي.. اه و بالناسبة هي بتعمل افكار حلوه اوي علي الإنستاجرام تبعوها".
يذكر أن لورا كانت قد شاركت في عدد من الأفلام السينمائية قبل اعتزالها، ومنها: "البطل، وسوق المتعة، وأرض الخوف، ولو كان ده حلم"، وغيرها.
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