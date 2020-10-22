بمهرجان "بنت الجيران" وامتحان محو الأمية.. حسن شاكوش ينجح في اختبار نقابة الموسيقيين

رنا صلاح الدين - خضع الفنان حسن شاكوش وعدد من مطربي المهرجانات، لاختبارات عضوية نقابة المهن الموسيقية، للحصول على تصاريح الغناء.

شاكوش اجتاز اختبار النقابة ونجح فيه، وكشف الفنان أنه غنى أمام اللجنة مهرجان "بنت الجيران"، وأغنية "أي دمعة حزن" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وكشف طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن شاكوش نسي إحضار شهادة محو الامية الخاصة به، وهو ما ترتب عليه خضوعه لاختبار إجادة القراءة والكتابة من قبل حمادة أبو اليزيد عضو أول نقابة وعلاء أسامة رئيس لجنة القيد.

حيث قال: "شاكوش نسي شهادة محو الأمية بتاعته، واختبروه في القراءة والكتابة وبعدما تأكدوا من إجادته لهما صعد للجنة الاستماع"، لافتا إلى أن شاكوش تعهد أمام اللجنة بإحضار الشهادة.