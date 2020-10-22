تامر هاشم يعلن إصابته بفيروس كورونا: " قدر الله وما شاء فعل"

رنا صلاح الدين - أعلن تامر هاشم، عضو فريق "كايروكي"، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد19".

وكتب تامر عبر خاصية الـ ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"نتيجة مسحة كوفيد 19 إيجابية.. الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف:"أي شخص تواصل معي خلال الأسبوع الماضي يقوم بعمل إختبار كورونا.. أدعولي، وعلى الجميع الحذر".

تامر هاشم

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على جانب آخر يشارك تامر هاشم، في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذي يعرض حاليًا عبر فضائية on e.

الجزء الخامس من بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وحازم إيهاب وأحمد كرارة ومحمد يسري وغيرهم، وتعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجين للمنتج طارق الجنايني.

الجزء الأول من "حكايات بنات" عرض عام 2012، وشارك في بطولته كل من الفنانة حورية فرغلي، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

أما الجزء الثانى والثالث عرضا عام 2017، وشارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف، مع تغيير بعض بطلات العمل.