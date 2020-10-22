فيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بـ"الشرع محلل أربعة"

رنا صلاح الدين - كشف النجم المصري محمد رمضان، عن كواليس أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الشرع محلل أربعة"، والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، حيث يقوم بتصويرها حاليًا في دبي.

ونشر رمضان فيديو من التحضيرات والتي قدم فيها جزء من الأغنية، وعلق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع محلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".

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وجاءت تعليقات المتابعين:" احذر غضب الستات، لا مش للدرجادي، من یعرف بالشرع ویطبقه بس بالزواج تتذکرون الشرع، تمام خبرتنا عنوان الاغنية عشان ما اسمعها لزوجي".

على جانب آخر يقوم محمد رمضان حاليا بالتحضير لمسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج محمد سلامة.

يذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا وردود أفعال قوية من قبل الجمهور.