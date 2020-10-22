بعد غضب جمهور منى زكي.. طرح بوستر جديد لفيلم "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - أثار البوستر الرسمي الأول لفيلم "الصندوق الأسود" غضب جمهور النجمة منى زكي، حيث ظهر الفنان محمد فراج وكأنه متقدما على منى زكي في البوستر، على الرغم من أنها بطلة العمل.

ويبدو أن هذا الهجوم قد دفع الشركة المنتجة للعمل لطرح بوستر جديد للعمل، تظهر خلاله النجمة منى زكي تتوسط البوستر بحجم كبير، وبجانبها كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.

منى أعادت نشر البوستر، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه!.. البوستر الرسمي الثاني لـ #فيلم_الصندوق_الأسود 28 أكتوبر بالسينمات".

وكان عدد من جمهور النجمة منى زكي قد عبروا عن استيائهم من البوستر الرسمي الأول، حيث ظهر فراج وكأنه متقدما على منى زكي في البوستر، على الرغم من أنها بطلة العمل.

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منى زكي

فقام أحدهم بتوجيه رسالة استنكار للمخرج محمود كامل: "ازاى يا أستاذ محمود يبقى فراج هو متصدر الافيش؟"، وكتب آخر: "ازاي محمد فراج يبقى قبل منى زكي في الأفيش؟".

منى زكي

ويبدو أن هذا لم يكن رأي الجمهور وحده، حيث أن نجوم العمل الثلاثة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، لم يقم أي منهم بنشر البوستر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يكشف عن عدم رضاهم أيضا عنه.

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.