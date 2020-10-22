بكلمات مؤثرة.. إيهاب توفيق يحيي الذكرى السادسة لوفاة والدته

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق الذكرى السادسة لوفاة والدته، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري كتب: "اليوم ٢٢ أكتوبر الذكرى السنوية السادسة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلي من الجنة".

وكان إيهاب توفيق د فجع في بداية العام الجاري بوفاة والده، بعدما وقع حريق كبير في فيلته، بالطابق الأول الذي يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

ورحل والد إيهاب توفيق بسبب اختناقه من الحريق الذي لم يمتد لغرفته رغم التهامه محتويات الشقة كاملة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.