بعد إجرائها عملية جراحية.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية:"مخنوقة مش قادرة"

رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية الأيام الماضية، فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت بسمة، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه:"الحمد الله أنا خرجت من المستشفى بس أنا مخنوقة مش قادرة أقعد فى لندن، وروحت للدكتور قولت ليه، عاوزنى أقعد، قالى أنى أي حد عامل عملية لازم يقعد جنب المستشفى".

وأضافت:"نفسى أنزل عشان أروح لعبد العزيز وعبد الرحمن مش قادرة أقعد في لندن بتخنق، أنا هنزل مصر، وبعدين أنا استخرت الله ربنا يسير الخير".

وتابعت:"هوا مصر حاجة تانية مع أنى في مصر مش بخرج، وأنا قاعدة في البيت في اوضتى ومكتبى أحسن من أنى أخرج كل يوم هنا حتى، الجو هنا سيئ وكئيب، ولندن ما بقتش لندن المحلات قافلة والمولات مهجورة والناس مرعوبة، إحنا عندنا مصر أحلى وأحسن مش دلوقتى على كل الأحوال".

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واختتمت حديثها قائلة:"أنا مش بحب استسلم للتعب وإحنا في شهر التعافى من السرطان ولازم نعمل توعية من مرض السرطان والكشف المبكر وكل المرضى يجيوا ويسألوا زى ما هما عاوزين وأكلمهم من ناحية التجربة، أنا كويسة وهبقى كويسة لو هعمل حاجة زى ده".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد شاركت جمهورها بعد إجرائها العملية الجراحية بفيديو ظهرت من خلاله وهي مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "الحمد لله أنا قولت أطمنكم عليا، بس أول حاجة عملتها إني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة، يارب ألطف بينا دايما يارب".

الإعلامية المصرية أرفقت الفيديو، بتعليق قالت فيه: "الحمد لله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".