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نجاة الفنان محمد كريم من الموت في حادث سير

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متابعة بتجــــــــــــرد: نجا الفنان المصري محمد كريم من موت محقق؛ إثر تعرّضه لحادث سير مروّع أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، أدى إلى تحطّم سيارته، ونقله الى المستشفى.

ونشر كريم على حسابه الخاص في “فيسبوك” صوراً للسيارة بعد الحادث، وكتب معلّقاً عليها: “قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين. أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير”.

وأضاف: “أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنية دعواتكم”.

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 يُذكر أن الفنان محمد كريم موجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يصور فيلماً جديداً هناك قبل أزمة ، ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود، ومن المتوقع أن يُستأنف التصوير في الفترة المقبلة، ولذلك فضّل البقاء هناك ليكون جاهزاً للتصوير في أي وقت.

ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأميركي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛ وهو الفيلم الذي يجسد فيه دور “جيمي”، رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظراً لصعوبة الدور.

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