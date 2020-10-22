عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة وصية والده الأخيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إعلان الكاتب وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، عن مفاجأة كبيرة بعد وفاة صهره الفنان محمود ياسين “كان قد ضمّنها في وصيته”، أكد أن الوصية تخص تسجيل الفنان الراحل للقرآن الكريم بصوته وطلبه إذاعة التسجيلات عقب وفاته.

وفي أول رد من عائلة الفنان الراحل على ذلك الأمر، أكد المؤلف عمرو محمود ياسين، في تصريحات تلفزيونية، أن والده الراحل لم يترك أي وصية فعلية وحاسمة بإذاعة تسجيلات للقرآن بصوته قبل رحيله. وقال: “لا توجد وصية بهذا المعنى، لكن الأستاذ محمود كان قارئا للقرآن بشكل دائم، كان من الناس اللي مش بيبطلوا قراءة القرآن. وفي شهر رمضان لما الواحد يختم القرآن مرة يبقى مبسوط، هو كان يختمه خمس أو ست مرات عادي”.

جاء هذا التصريح بعد الضجة التي أحدثها الكاتب وحيد حمدي، بكشفه عن أن الراحل “ضمّن وصيته مفاجأة كبيرة” إذ قام بتسجيل القرآن كاملاً قبل وفاته في استديو خاص يملكه في فيلّته، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكّره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الأسبوع الماضي، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، وتقبّلت أسرته مساء الجمعة الماضي العزاء في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.