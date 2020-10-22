بالفيديو – خالد سليم يكشف سر إحباطه

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان خالد سليم خلال استضافته في برنامج “راجل و 2 ستات”، الذي تقدّمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم، على قناة ONE، عن إصابته بالإحباط في الفترة الحالية، بعد اضطراره لتأجيل طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “اللي فات مات”.

وأوضح سليم أنه كان يستعد للعودة الى جمهوره بعد فترة غياب طويلة بأغنية “سينغل” وأمامه اختيارات عدة، وبعد جلسة مع الملحن عزيز الشافعي أسمعه خلالها “اللي فات مات”؛ قرر أنها ستكون أغنية العودة، وبدأ التنفيذ مع الموزّع الموسيقي أحمد عادل، والتصوير في لبنان مع المخرج ريشا سركيس لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف أن العمل على فيديو كليب الأغنية انتهى، وبات جاهزاً للصدور، لكن فجأة حدثت السيول، وفُرض بعدها بيومين حظر التجول بسبب فيروس كورونا المستجد، فتعثرت خطط إطلاق الأغنية، وأُصبت بالإحباط.

وقال خالد سليم إنه قرر مع فريق عمله، والفريق المسؤول عن “السوشيال ميديا” إصدار الأغنية بعد شهر ونصف الشهر أو شهرين تقريباً، ورأى الجميع أنه الوقت الأنسب لطرحها.