بالفيديو – هاني شاكر يبكي على الهواء ويغني “بنت الجيران”

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت قناة “ابو ظبي” على الحساب الخاص بها على “تويتر” الفيديو الترويجي” لحلقة جديدة من برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وكشفت أن الضيف هو الفنان المصري هاني شاكر. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق أيضاً وجاء فيه: “سافر عبر أثير الزمن وآخر عنقود زمن الفن الجميل، أمير الغناء العربي هاني شاكر يحط الرحال ضيفاً على وفاءالكيلاني في برنامج “السيرة”.

وتضمن الفيديو مقاطع عدة من اللقاء وفي بعضها ظهر الفنان وهو يبكي أثناء تحدثه عن ابنته الراحلة دينا. واثار اهتمام المتابعين بأدائه مقطعاً قصيراً من أغنية “بنت الجيران” قبل أن يعمد إلى السخرية من غناء الفنان حسن شاكوش في المقطع الثاني.

ويشار إلى أن شاكر وجه مؤخراً رسالة إلى مواطنه النقيب والفنان أشرف زكي وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بعدم رغبة الأخير في خوض الانتخابات المقبلة.

وكتب: “الأخ العزيز والصديق الغالي د. أشرف زكي تركك لموقعك على رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعاً، أتمنى أن تعود في هذا القرار، لأن النقابة في حاجة إليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح”.