شكرا لقرائتكم خبر عن "ورحمة قلبى".. صابر الرباعى يطرح أحدث أغانيه فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان صابر الرباعي طرح أحدث أغانيه التي انتهى من تسجيلها منذ فترة لكن جاءت جائحة كورونا لتعطل طرحها أكثر من مرة حتى استقرعلى نزولها مع احتفالات العام الجديد 2021 .

الأغنية تحمل اسم "ورحمة قلبي" كلمات وليد الغزالي وألحان مدين وتوزيع موسيقي لكريم عبدالوهاب وهي باللهجة المصرية وتحمل الطابع الشعبي ويتوقع فريق العمل أن تحقق رواجاً كبيراً خاصة مع تعطش الجمهور لسماع أعمال جديدة من هذا النوع.

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وكان الرباعي قد احتفل مؤخرا بالذكرى الـ 57 لعيد الجلاء التونسي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك “ نشر"الرباعي" صورة له، وعلق عليها قائلاً:" يوم من أيام النصر لتونس أمام المستعمر الفرنسي، بهذه المناسبة الوطنية نترحم على كل شهداء تونس متمنيا لشعبنا الرخاء والتقدم والخروج السريع من هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة لوباء كورونا، عفانا وعفاكم الله داعياً بالرحمة لكل الذين توفوا و بالشفاء لكل المصابين به".

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب"جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".