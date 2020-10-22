تعرف على إيرادات "الخطة العايمة" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات، تجاوزت إيرادات فيلم "الخطة العايمة" 4 ملايين جنيه. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 4 مليون 774 ألف 724 جنيه. Advertisements ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الغسالة"، "توأم روحي". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الخطة العايمة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله.

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