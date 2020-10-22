السبت.. عرض حكاية "لازم أعيش" من "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرض قناة ، يوم السبت المقبل، حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، في تمام الحادية عشر مساء، وهي الحكاية السادسة الأخيرة ضمن أحداث المسلسل.
وقد حققت الحلقات السابقة نجاحا كبيرا، ضمن 5 حكايات هي "ضي القمر"، "أمر شخصي"، "بنات موسى"، "أمل حياتي"، "سنين وعدت".
حكاية "لازم أعيش" بطولة أحمد خالد صالح، خالد أنور، جميلة عوض، فراس سعيد، سلوى محمد علي، سلمى أبو ضيف، ومن تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي.
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