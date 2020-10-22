محمد الشويحي.. أم زيتون علمته الفن وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 22 أكتوبر، ذكرى وفاة الفنان الكبير محمد الشويحي.

وعلى الرغم من أنه لم ينل نصيبا كبيرا من الشهرة، إلا أن تاريخه الفني يحفل بالعديد من الأعمال التي تنوعت بين المسرحيات، الأفلام، الأغاني، وغيرها من الأعمال.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في هذا التقرير:

- اسمه محمد محمد الشيخ الشويحي .

- من مواليد قرية أويش الحجر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية .

- عمل مطربًا بالموالد ثم عمل بالمسرح.

- ممثل كوميديا جذب انتباه مستمعي الإذاعة أكثر من التليفزيون والسينما .

- قدم ١٢٤ عملاً فنيًا ما بين التليفزيون والسينما والمسرح والإذاعة، ٦٧ مسلسلاً شارك بالتمثيل فيها من أشهرها "الفرسان، الأبطال، لا، والمال والبنون"، و ٢٦ فيلما أبرزها "حكايات الغريب، السيد كاف، والدنيا على جناح يمامة" ، و٢٢ مسرحية، و٤ مسلسلات إذاعية، و٥ سهرات تليفزيونية.

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- قال ببرنامج "حكاوي القهاوي" مع سامية الإتربي: "أول واحدة علمتني الفن كان اسمها أم زيتون في الحسينية، وكانت شيخة العوالم وهي اللي مربية فنانين المنصورة كلهم، وحينما أذكر المنصورة أذكر أم كلثوم وأم زيتون، وأول صاجات لعبتها في حياتي هي علمتهاني وادتهاني وأنا كنت طالب، لحد ما أصبحت فنان، ولم أنسى فضلها عليا".

- تابع: "استلمني بعد أم زيتون في التمثيل، كمال ياسين وهو كان بيخرج المسرحيات بتاعتنا، وكان بيشجعنا الراحل حسن الإمام، وكل الناس بتوع الدقهلية ربوا فينا حب الفن وإننا لازم نكمل تعليمنا".

- قال: "سهير زكي من المنصورة وكانت طفلة نابغة في الرقص من صغرها، ومكنش الإيقاع يهرب منها أبدًا منذ أن كانت طفلة".

- عن فرقة الدراويش المناويشي، قال: " الفرقة عملناها وإحنا في الجامعة وكانت مكونة من كليات مختلفة، كان فيها من الزراعة والتجارة وجامعة الأزهر، والحقوق، وكان المذيعون بيقولوا علينا (جامعيون نزلوا لميدان الفن، فنالوا إعجاب الجماهير)، وكنا بنعرف الناس علينا ونقول (نحن الدراويش المناويشي من جاردن سيتي أو سيتي، شعراء من حلمنتيشي لا نهوى الذوق الهلافيتي وبدون الطبلة ما نمشيشى ونشأنا على الترابتتي)، وأنا كنت المنشد في الفرقة وكان عددها 7 أشخاص".

- تعلم الإنشاد الديني منذ طفولته، وكان يستمع للشيخ الفيومي، وكان يسافر له خصيصا لحضور حفلاته.

- من اشهر أعماله المسرحية (دماء على ستار الكعبة) و(خشب الورد) و(الزوبعة) و(اللي اختشوا ماتوا) و(الوزير العاشق) ، و(آه يا غجر) وكانت آخر حاجة عملتها مع الفنان عبد الله غيث".

- عن دوره في فيلم "شفيقة القبطية" مع هند رستم، قال: " كنت مع المجموعة اللي في بداية الفيلم، وكانت شفيقة تعمل في مسرح وإحنا الفرقة بتاعتها، وكنت أنا اللي بقول الأغنية اللي هي بترقص عليها، وكان اسمها (البيكى كيكو يا بيككا) ودي كانت آخر حاجة سجلتها في الأفلام بالنسبة لفرقة الدراويش، وبعدها اعتزلت عنهم، وابتديت في المسرح بعيدًا عن الدراويش، لأنها تحتاج لمجهود معين".

- شارك في عدد من "الأوبيرتات" منها أوبريت (في كلمة مصر) ، أوبريت (هلال مصر) .

