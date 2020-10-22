صدمة جديدة لـ أحمد الفيشاوي بسبب ابنته لينا

متابعة بتجــــــــــــرد: فوجئ أمس (الأربعاء) الفنان أحمد الفيشاوي بصدمة جديدة نالته من ابنته لينا، بعدما أصدرت محكمة الأسرة في مصر القديمة، حكمها بزيادة مصروفات نفقة الأخيرة إلى 20 ألف جنيه.

وأفادت بعض المصادر أن سبب ذلك الحكم الذي حصلت عليه هند الحناوي، والدة لينا وطليقة الفيشاوي، هو تقدم شعبان سعيد محامي هند، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل طليقها أحمد الفيشاوي، مدعومة بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصوراً بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية، لتطمئن المحكمة إلى صحة ما تقدم به محامي المدعية، فأصدرت حكمها السابق.

وكان محامي هند قد رفع دعوى زيادة نفقة لينا الفيشاوي ابنة موكلته طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، التي كان مقدرة سابقًا بعشرة آلاف جنيه، وقضت المحكمة بزيادتها إلى 20 ألفًا.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد حصل على البراءة من حكم حبسه عاماً بتهمة التهرب من دفع نفقة ابنته في الاستئناف الذي أقامه على الحكم.