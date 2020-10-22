شاهد برومو “خط دم” نيللي كريم وظافر العابدين: للكبار فقط!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن البرومو الرسمي للفيلم الجديد “خط دم” الذي سيجمعها مع الممثل التونسي ظافر العابدين وسيُعرض قريبًا.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد نشرت البوستر الخاص بالعمل وظهر فيه كل من نيللي وظافر بخلفية من اللون الأحمر كما ظهر في أعلى الصورة شعار “+18” أي أن العمل يتوجه إلى الجمهور ما فوق سن ال 18.

وسيبدأ عرض الفيلم عبر تطبيق “شاهد” في 30 تشرين الأول/أوكتوبر الحالي حيث يبدو أنه يتناول مواضيعًا حساسة لمن هم تحت سنّ الـ18.

على صعيد آخر، تواصل نيللي تصوير فيلم “الثلاثاء 12” الذي يجمعها مع باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور ايهاب وكارول عبود.

قصة الفيلم هي عن ثلاثة فتيات بلغن سن الرشد وتُكافحن مع عائلاتهنّ من أجل تحقيق أحلامهنّ وسط الكثير من المصاعب التي تعترضهنّ.