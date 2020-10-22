متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن البرومو الرسمي للفيلم الجديد “خط دم” الذي سيجمعها مع الممثل التونسي ظافر العابدين وسيُعرض قريبًا.
وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد نشرت البوستر الخاص بالعمل وظهر فيه كل من نيللي وظافر بخلفية من اللون الأحمر كما ظهر في أعلى الصورة شعار “+18” أي أن العمل يتوجه إلى الجمهور ما فوق سن ال 18.
وسيبدأ عرض الفيلم عبر تطبيق “شاهد” في 30 تشرين الأول/أوكتوبر الحالي حيث يبدو أنه يتناول مواضيعًا حساسة لمن هم تحت سنّ الـ18.
على صعيد آخر، تواصل نيللي تصوير فيلم “الثلاثاء 12” الذي يجمعها مع باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور ايهاب وكارول عبود.
قصة الفيلم هي عن ثلاثة فتيات بلغن سن الرشد وتُكافحن مع عائلاتهنّ من أجل تحقيق أحلامهنّ وسط الكثير من المصاعب التي تعترضهنّ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد برومو “خط دم” نيللي كريم وظافر العابدين: للكبار فقط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.