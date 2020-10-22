في صورة هي الأولى منذ عامين.. هكذا بدا بيل كوسبي في سجنه

متابعة بتجـــــــــــــرد: للمرة الأولى منذ نحو عامين ظهر الممثل الاميركي بيل كوسبي في صورة التقطت له من داخل سجنه في بنسلفانيا. وبدا فيها مبتسماً مع كمامة واقية أسفل ذقنه.

وتبين أن إدارة السجن هي من قامت بالتقاط الصورة من أجل توثيق التغييرات التي تطرأ على أشكال السجناء مع مرور الوقت لأن هذا يرتبط بهويتهم.

وفي هذا السياق أشار تقرير لوكالة Associated Press إلى أن هذه الصورة تعود تحديداً إلى تاريخ 4 ايلول (سبتمبر) 2020. كما تناقل الناشطون على المواقع في وقت لاحق صورة أخرى نشرت للممثل على حسابه الخاص على “تويتر” وظهر فيها وهو يقوم باستخدام الهاتف.

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وأرفقت الصورة بالتغريدة: “التقط الصورة الخبير القانوني أندرو وايت، وذلك خلال أول مكالمة افتراضية أجريت مع كوسبي عبر الفيديو الأسبوع الماضي. ونحن ننشرها لنطمئن افراد أسرته ومن يحبونه إلى أنه بخير في ظل اتنتشار وباء كورونا المستجد”.

ويشار إلى أن كوسبي، 83 عاماً، أدين بارتكاب جريمة اعتداء تتراوح عقوبتها عادة بين 3 و10 سنوات. وكانت محكمة الاستئناف أيدت الإدانة إلا أن محكمة بنسلفانيا العليا قررت المراجعة ومن المنتظر أن تبدأ الجلسات في الأول من كانون الأول (ديسبمر) المقبل (2020).