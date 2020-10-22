بقالب رومانسي.. ماريتا الحلاني تطرح كليب أغنيتها الجديدة “قولولو”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني كليب أغنيتها الجديدة “قولولو” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية الجديدة تحمل كلمات الشاعر اللبناني أحمد ماضي وألحان الفنان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.
وكليب الأغنية تم تصويره بعدد من الأماكن في الطبيعة في فكرة بسيطة جدًا وحالمة، لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية الرومانسية والعمل من إخراج عمر خالد بعيني.
وبعد طرح الكليب وجّهت ماريتا الحلاني رسالة إلى المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقالت: “واخيرا! صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة قولولو، بتمنى تحبوها قد ما أنا بحبها وبحبكن!”.
يشار إلى أن آخر أعمال ماريتا أغنية “إذا فيك تنسى” وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي.
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