شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض حكاية "لازم أعيش" من "إلا أنا" السبت المقبل على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية يوم السبت المقبل، حيث تصور أسرة العمل المشاهد الأخيرة بشكل مكثف ليسدل الستار بهذه الحكاية عن مسلسل "إلا أنا" باعتبارها الحكاية السادسة والأخيرة من العمل الذى عرضت حكاياته الخمس الأولى على مدار الأسابيع الماضية.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامرمرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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يذكرأن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وشاركها البطولة محمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.