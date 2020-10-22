شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تدخل قصة حب فاشلة مع محمد أنور فى " إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة منة عرفة من تصوير مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، وتجسد من خلاله شخصية دكتورة تربطها علاقة حب فاشلة من طرف واحد مع محمد أنور ولكن تنتهى بإرتباط أنور بالفنانة سارة سلامة في إطار عدد من المواقف الكوميدية .

ويجسد أنورمن خلال المسلسل شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.





أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطارعلاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر.

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وظهرت منة عرفة فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "ليالينا"، حيث شاركت فى بطولته الى جانب غادة عادل وصابرين واياد نصاروخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلى وجيهان نور وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.

وتنتظر منة استئناف تصوير فيلم "شريط 6" المتوقف منذ عدة أشهر، وهو بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وهبة عبد الغنى وعمرو وهبة وآخرون، وإخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.