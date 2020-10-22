شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة نصابة شيك فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سارة سلامة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تجسد من خلال فليم "خلى بالك من اللى جاى" شخصية نصابة شيك تقع فى صراعات مع عدد من أبطال العمل الذى يشارك في بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف واحمد سلامة ومجدى كامل ومن تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





وكان آخر أفلام سارة سلامة العام الماضى وهو "أخلاق العبيد" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب خالد الصاوى ويسرا اللوزى وكارولين خليل ومحمد جمعة وأمانى كمال ومراد مكرم ولطفى لبيب وتأليف عصام الشماع وإخراج أيمن مكرم.

وانتهت الفنانة سارة سلامة مؤخرا من تصوير مشاهدها فى مسلسل "إسعاف يونس" مع الفنان محمد أنور وتجسد من خلاله شخصية ساحرة في سيرك يتعرف عليها محمد أنور الذى يجسد شخصية دكتور من خلاله ذهابه إلى السيرك أكثر من مرة ويجمع بينهما قصة حب حسبما أكدت لـ"الخليج 365".

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مسلسل "إسعاف يونس" من المقرر عرضه قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك فى بطولته كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى كل حلقة ومن إخراج معتز التونى.