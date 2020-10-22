اليوم .. تامر حسني يطرح "فجأة افترقنا" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر تامر، مقطع تشويقي للأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: " إن شاء الله إصدار أغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا"، كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوي، وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر".

يذكر أن، تامر حسني، طرح قبل أيام، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس.

غداً إن شاء الله إصدار أغنيه جديده بعنوان (( فجأه إفترقنا )) كلمات / محمد عاطف الحان / تامر علي توزيع و ميكساچ / يحيى يوسف ماستر / چلال حمداوي إشراف عام أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر