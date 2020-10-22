نيللي مقدسي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : خضعت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، لجلسة تصوير جديدة. ونشرت "مقدسي" صورا لها من الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "جميل أن يظن الناس بك خيرا.. والأجمل أن تكون خيرا مما يظنون". وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة وحازت الصور على إعجاب جمهورها يذكر أن نيللي مقدسي، أعادت مؤخرا تقديم أغنية "حنين" للفنانة وردة، وهي من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

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