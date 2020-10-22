شكرا لقرائتكم خبر عن Demon Slayer The Movie يحقق أعلي إيرادات حول العالم فى أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرسوم المتحركة "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" ، أعلي إيرادات في العالم نهاية هذا الأسبوع، فالفيلم حقق بعد عرضه في اليايان على 403 شاشات، من قبل الموزعين Aniplex و Toho ، 12 مليون دولار في يوم الافتتاح، في حين حقق على مدى ثلاثة أيام 44 مليون دولار وهو أعلي إيرادات فيلم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وبالمقارنة بما حققه Frozen 2 العام الماضي في أول 3 أيام عرض في اليابان سنجد انه حقق 30 مليون دولار وانتهى بـ 121 مليون دولار في اليابان في عام 2019 ، في حين حقق "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" 44 مليون دولار متفوقا عليه رغم ظروف الإغلاق بسبب جائحة كورونا، إضافة إلي انه ثالث أعلى فيلم ياباني ربحًا لعام 2020 ، حتى الان.





وكان استطاع فيلم Tenet أن يحقق حتى الآن إيرادات وصلت إلي 50 مليون دولار في أمريكا و334 مليون دولار بجميع أنحاء العالم، منذ بداية عرضه حسبما أعلن موقع بوكس اوفيس، والفيلم من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.