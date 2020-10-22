شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين تخطف الأنظار بفستانها خلال سهرتها مع جاستين بيبر.. اعرف سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انشغاله بالكثير من الأعمال الفنية إلا أن النجم العالمى جاستين بيبر يبحث دائمًا عن طرق مختلفة لقضاء وقت مميز مع زوجته النجمة هايلى بالدوين بين قضاء السهرات والتواجد بالحفلات والاستمتاع بالنزهات الرومانسية.

التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" أمس عدة صور لجاستين بيبر بعد قضاء سهره ممتعه مها، وقد ظهر بيبر مرتديًا ملابس "كاجوال باللون الأبيض مع "آيس كاب" باللون البرتقالى، أما هايلى التى تلتزم دائما بقواعد الاناقة والرقى فارتدت فستان "backless" من الجلد باللون الأسود حمل توقيع "Magda Butrym"، ووصل سعره الى 1600 جنية إسترلينى.

وقررت هايلى أن تستعرض تصميم الفستان على طريقتها الخاصة، فنشرت عدة صور على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أبرزت فيها جمال الفستان الذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين بالأزياء والموضة.





يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على زواج هايلى بالدوين وجاستين بيبر فإن شائعات توتر العلاقة تلاحقهما باستمرار، فقد قرر نجم البوب الشهير جاستين وهايلى الحفاظ على علاقتهما متجددة من خلال التوجه إلى المدينة فى مسقط رأسهما فى لوس أنجلوس لقضاء وقت ممتع هناك، ولتوثيق الزوجين لـ"موعدهما" الرومانسى التقط بيبر وهايلى سلسلة من الصور ونشرها النجم الشهير على صفحته الشخصية على موقع " Instagram " ليراها 148 مليون متابع.

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كما كشفت هايلى بالدوين مؤخرا عن عدد من الصور التى جمعتها بجاستين بيبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث ظهرت بالدوين ذات الـ23 عاما خلال إعدادها لوجبتهما المفضل وهى البيتزا التى يتناولها الزوجان مرة واحدة خلال الشهر التزاما بنظام الحمية الذى يتبعاه، حيث علقت هايلى على الصورة فكتبت: " ليلة البيتزا عندنا واحدة فى الشهر".

ويبدو أن صور البيتزا التى نشرتها هايلى بالدوين كانت شهية بالنسبة للكثير من مشاهير العالم، فعلق أغلبهم على الصور وكأنهم يدعون أنفسهم للعشاء مع الزوجين، ومن أبرز هؤلاء النجوم هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها ستأتى لهم الشهر المقبل، أما تايلور هيل فأكدت أنها بحاجة للبيتزا الآن.



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