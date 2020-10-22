صور| إنجي المقدم على متن "يخت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إنجي المقدم صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "المقدم" في الصور بإطلالة صيفية على متن "يخت"، وعلقت: "الصيف حالة ذهنية". جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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