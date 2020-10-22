صور.. نانسي عجرم وسط الطبيعة الخلابة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها. وعلقت: "يوم وسط الطبيعة الخلابة بلبنان". من ناحية أخرى طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أغانيها "إلى بيروت الأنثى"، ألحان هشام بولس، توزيع باسم رزق". جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها عام 1981.

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