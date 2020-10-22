شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى خريجة جامعة أمريكية وتعمل منظمة أفراح فى "واقع افتراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مى القاضي في بطولة مسلسل "واقع افتراضى" – اسم مؤقت – مع أحمد صلاح حسنى، حيث تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة وتجسد في العمل شخصية فتاة خريجة الجامعة الأمريكية وتعمل بعد ذلك منظمة أفراح وتحدث لها العديد من المواقف التي تغير مجرى حياتها.

"واقع افتراضى" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.



مى القاضى

وانتهت مى مؤخراً من تصوير فيلم "ساعة شيطان" الذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.

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كما تنتظر مى القاضى طرح فيلم "جدو مشاكل" المؤجل منذ 3 سنوات حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وتم تغييره وطرح الأفيش الدعائى له، وهو بطولة خالد سليم، مى القاضى، ولطفي لبيب، وسامى مغاورى، وسناء شافع، ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبد العيلم ومن إخراج وائل الرومى.