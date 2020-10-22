شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تواجه كيم كاردشيان في عامها الـ40.. زوجها وتوقف برنامجها وصور ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة كيم كاردشيان بعيد ميلادها الـ 40 بعدما نالت شهرة عالية في كافة أنحاء العالم، خلال السنوات الأخيرة، وكونت ثروة هائلة جعلتها دوماً ما تحتل المراكز الأولي في قائمة أغني المشاهير حول العالم، بفضل علاماتها التجارية ومتابعتها الكبرى على السوشيال ميديا، إلا أن نجمة تليفزيون الواقع الامريكية أمامها تحديات عديدة قد توقعها في مشاكل وأزمات جمة بعد الـ 40 نتعرض إلى ثلاثة منها في السطور التالية.

كانى ويست

خلال السنوات الأخيرة شكلت كيم وكاني ويست ثنائياً يحتل اهتماماً بالغاً حول العالم، إلا أن المغني الشهير خطف الأنظار العام الجاري 2020 مع كيم بسبب أزماتهما التي سيطرت على السوشيال ميديا وكانت على حافة الانفصال بينهما للمرة الأولي بعدما قال ذلك على الملأ عبر حسابه على تويتر، قبل أن يتم حل الأمر، وحالة انفصال الثنائي لن تجد كيم أفضل من كاني ويست كشريك مثالي يخطفا الأنظار معاً من الجميع.



كيم وكانى ويست

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برنامجها

للمرة الأولي منذ سنوات سيتوقف برنامج تليفزيون الواقع الذى يعد أشهر برامج تلك النوعية حول العالم، وذلك بداية من العام المقبل، بعدما كشف صناعه عن الأمر في وقت سابق من العام الجاري، وبالتالي ستفقد كيم جزءاً كبيراً من جمهورها حالة عدم تجاوز الأمر بحلول أخرى تمكنها من تعويضه مع محبيها.



كيم وبرنامجها

ترامب

دخلت كيم البيت الأبيض للمرة الأولي مع ترامب، والتقطت الصور معه، وبالتالي حينما يخسر بالتأكيد ستشعر كيم بخيبة أمل إذا لم يستمر لولاية أخري في الحكم لا بسبب دعمه لها، لأنها وصلت لشهرة كبيرة قبل توليه الرئاسة، ولكن في أعين متابعيها خاصة أن نظرات اللوم انصبت عليها، فورالانتقادات له .



كيم وترامب