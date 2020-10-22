مهرجان الموسيقى العربية في مصر.. 93 فنانا و28 حفلا

الخميس 22 أكتوبر 2020

تنطلق فعاليات الدورة رقم 29 لمهرجان الموسيقى العربية بمصر في الفترة من 1-10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية.



تقام الحفلات في مسارح الأوبرا بالقاهرة، والإسكندرية ودمنهور، ويصل عددها إلى 28 حفلا غنائيا وموسيقيا.

يشارك في المهرجان 93 فنانا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس، بجانب المؤتمر العلمى الذي يقام تحت عنوان "مستقبل الموسيقى العربية ما بعد الأزمة".

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ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أحدثت تغييراً جذرياً في العالم.

وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير.

ومن أبرز النجوم الذين سيشاركون في هذه الدورة هاني شاكر ومحمد الحلو ومدحت صالح من مصر، ووائل جسار وعاصي الحلاني من لبنان، وصابر الرباعي من تونس.