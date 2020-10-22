شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبرز 25 فيلم رعب بتاريخ السينما قبل الاحتفال بعيد الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الهالوين، حيث يعد شهر أكتوبر موسم الرعب حول العالم، ومن أجل ذلك أعدت دراسة بريطانية مؤخرًا من أجل التعرف على أقوى أفلام الرعب في تاريخ السينما العالمية، وأكثرها إثارة للخوف في قلوب المشاهدين، ومن أجل ذلك قامت دراسة بريطانية أعدها أحد المواقع مؤخرًا بإحصائية من خلال الكشف على معدل نبض ضربات القلب للمشاهدين اثناء مشاهدة سلسلة من الأفلام الأكثر رعبًا في التاريخ، والتي نكشفها خلال السطور التالية وفقاً للدراسة الأخيرة.

في المركز الأول وبسبب تزايد ضربات القلب كمؤشر للخوف تفوق فيلم Sinister على أفلام مثل The Conjuring، وAlien، إلى جانب مجموعة من أبرز أفلام الرعب التي حققت إيرادات كبيرة وضجة واسعة في عالم الرعب.



اقوى فيلم رعب فى التاريخ

تدور أحداث الفيلم حول روائي ينتقل إلى منزل جديد مع عائلته، ويكتشف حقائق لجرائم حدثت من قبل في ذلك المنزل، ويتطور الأمر إلى قتل أفراد عائلته فيحاول اكتشاف المتسبب في تلك الجرائم.



قائمة الأفلام العشر الأولي من المركز الثاني حتي العاشر

وقد تم عرضه للمرة الأولى في دور العرض عام 2012 قبل ثمانية سنوات، ومن إخراج سكوت ديركسون، وبطولة كلاً من كلير فولى، فريد دالتون تومسون، كما أنه من تأليف سى روبرت كارجيل، في حين السيناريو والحوار كتبه مخرج الفيلم ذاته سكوت ديركسون.

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اكثر الافلام رعباً فى التاريخ

بعد ذلك جاء في المركز الثاني فيلم insidious، أما في المركز الثالث فقد جاء فيلم The Conjuring حيث يعتبر أبرز أفلام الرعب في السنوات الأخيرة، والمفضل بالنسبة لكثيرين إلا أنه لم يأتي في المركز الأولى لصالح الفيلمين الآخرين.



بقية الافلام التي جاءت فى المراكز الأخري حتي الـ 25

كما الجزء الثاني منه في المرتبة السابعة في قائمة الأفلام العشر الأولي علي مستوي الرعب وفقاً لموقع broadbandchoices الذى أجري الدراسة البريطانية مؤخرًا.. فيما حل فيلم scream الشهير في المرتبة العشرين حول العالم، بعد أفلام عدة رغم أنه من أشهر أفلام في تاريخ الرعب التي حققت نجاحاً كبيراً.



scream