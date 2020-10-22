شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يغنى "بنت الجيران" فى برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل أمير الغناء العربى، الفنان هانى شاكر، ضيفا على برنامج "سيرة" والذى تقدمه الإعلامية وفاة الكيلانى، عبر شاشة DMC، غدا الجمعة، الساعة 11 مساء، حيث تواجه الكلانى نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمجموعة من القضايا والموضوعات الشائكة والهامة.

كما يتحدث هانى شاكر عن ذكريات عديدة من طفولته وشبابه، والقضايا العالقة فى نقابة المهن الموسيقية، كما يتحدث بتأثر شديد عن ابنته الراحلة دينا، كذلك يغنى هانى شاكر أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش، وهو المغنى الشعبى الذى يواجه العديد من الأزمات مع النقابة، وأيضا يتحدث عن النجم محمد رمضان.

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وكان شاكر قد وجه رسالة إلى الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، موضحا أن تركه لمنصبه على رأس النقابة خسارة فادحه لكل الأعضاء، متمنيا العودة عن هذا القرار وأن الكل يعرف قيمته وانجازاته.

وكتب هانى شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر:" الأخ العزيز والصديق الغالي د أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخيروالنجاح".