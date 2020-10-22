شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا شجعت كاتى بيرى معجبيها لضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد كبير من نجوم هوليود على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالمشاركة الفردية أو بدعوة محبيهم للمشاركة أيضا، كنوع من الدعم لأحد المرشحين الذين يرغبون فى اختياره، وكانت آخر هؤلاء النجمات هى النجمة العالمية كاتى بيرى التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم، وليست فى أمريكا فحسب.

استخدمت كاتى بيرى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 107 ملايين شخص كمنصة لتشجيع معجبيها على المشاركة فى التصويت بالإنتخابات الرئاسية.

طالبت كاتى بيرى مرتادى صفحتها على أنستجرام بضرورة التوجه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن الانتخابات قد بدأت بالفعل فى البلاد وعلى الجميع التخطيط من أجل الانتخاب سواء الذهاب شخصيا أو عن طريق البريد الإلكترونى، وأكدت على ضرورة إتباع التعليمات، فإذا كنت ستذهب للانتخاب فبالضرورة إرتداء القناع الواقى.

وطلبت كاتى بيرى من محبيها وعشاقها بزيارة موقع " I WILL VOTE " من أجل معرفة المزيد من المعلومات من أماكن والتواريخ و الساعات المحددة و غيرها من المعلومات .

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