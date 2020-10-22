شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف تنفى صراعها على ميراث عمر خورشيد: نفسى نقطع لسان بتوع الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة مها أبو عوف، أنها أجرت تحليل كورونا للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس والنتيجة جاءت سلبية، وأنها تعانى من الأنفلونزا، مشيرة إلى أنها لم تفكر يوما فى الميراث الخاص بالفنان عمر خورشيد، وأنها وجدت نفسها حارسة على ممتلكاته، لحين الانتهاء من إعلام الوراثة، وأنه حتى وفاته لم تتم عملية الطلاق.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "كان بيجيلى تلفونات الناس بتقولى أنتى عندك كام فدان عمر خورشيد سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولى ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".

وقالت: "لكن مفيش أى نوع من أنواع الخلافات بينى وبين حد بخصوص الميراث أو غيره، وأنا مش هجرى وراء ورث لبنى آدم كنت بحبه وبقدره جدا، ومعنديش أى نية للدخول فى أى صراع بخصوص الأمر ده، والمحامى لما كلمنى قولتله أنا مش عاوزة حاجة، والواحد مش هياخد حاجة بعد ما الإنسان اللى بيحبه وبيقدره يتوفاه الله، ونفسى الناس دى يتقطع لسانها".

وبخصوص طريقة وفاة عمر خورشيد قالت: "مستحيل حادث سيارة يتسبب فى قطع 30 سم فى رقبته، لأن زجاج السيارة بيقع زى الكريستال بيعور بس مش بيقتل".