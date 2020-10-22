شكرا لقرائتكم خبر عن منزل كاتى بيرى وأورلاندو بلوم الجديد فى مونتيسيتو.. المطبخ يطل على المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت النجمة العالمي كاتي بيري وخطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عقارًا جديدا في مونتيسيتو، كاليفورنيا مقابل 14.2 مليون دولار، وكان المنزل مملوكًا سابقًا لـ الرئيس التنفيذي السابق لشركة Duracell and Chrysler ، سي روبرت كيدر، كما سيكون الثنائي جيرانًا للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وعلي جانب آخر تمتلك النجمة أريانا جراندي ومقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري ومقدمة البرامج إلين دي جينيريس أيضًا منازل بالملايين بنفس الحي.



منزل كاتي بيري (1)



كاتي بيري

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واشترى الزوجان، اللذان رحبوا بابنته ديزي دوف في أغسطس الماضي، المنزل المطل على المحيط المذهل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Duracell الذي امتلك العقار لأكثر من 20 عامًا، وفقًا لـ Variety.

يتكون العقار من عدة مبانٍ تقع على مساحة 8.9 فدان من الأرض، يضم المنزل عدة غرف نوم وغرف جلوس مع إطلالات رائعة على المحيط الأزرق، وتتميز غرفة المكتب ديكورات عتيقة مع لمسات خشبية داكنة في جميع أنحاء الغرفة، حتى غرفة الطبخ تطل علي المحيط لتكون بيري وعائلتها قادرة على طهي وتناول العشاء بجانب المناظر الخلابة للبحر، وفي الخارج، تمتلئ الأراضي بأشجار البلوط، إضافة إلى مسبح ونافورة ساحرة هادئة.