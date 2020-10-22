محمد كريم يتعرض لحادث سير في كاليفورنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تعرض الفنان محمد كريم، لحادث سير بسيارته، كاد أن يودي بحياته، وتم نقله إلى المستشفى.
ونشر كريم، صورًا من الحادث عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل .. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا.. كنت مسافر على طريق سيء جبلي وإتجاهين".
وتابع: "أنا في المستشفى دلوقتي.. أدعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير".
وأضاف: "أنا بحمد ربنا ..ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه .. دعواتكم".
يذكر أن، الفنان محمد كريم، عرض له مؤخرًا فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وأقيم له عدد من العروض الخاصة بعدد من الدول بينها: السعودية، والإمارات.
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