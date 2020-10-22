فيديو| هاني شاكر عن أحد متسابقي The voice senior: "زعلت إني مالفتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعرب الفنان هاني شاكر عن حزنه بسبب عدم اختياره لمتسابق في برنامج "The voice senior"، الذي يعرض الأن على شاشة "Mbc". وغنى عبدالرحمن مرسي موال "سوق الحلاوة جبر"، وقال شاكر: "هو بيغني شعبي، فكنت حاسس إني مش هفيده أوي لو جه في الفريق بتاعي، بس لما شوفته زعلت إني مالفتش". Advertisements وحاز المتسابق عبد الرحمن مرسي، على إعجاب لجنة التحكيم بسبب طريقته السلسة في الغناء الشعبي، وأخبره الفنان ملحم زين أن غنائه يشبه غناء الفنان الراحل محمد عبد المطلب. (The Voice senior) يمنح فرصة النجومية بعد مرور الستين، ويتنافس المتقدمون ضمن فئة عمرية معينة، تلك التي تخطت الستين من أجل إبهار المشاهدين والمدربين للحصول على اللقب في نهاية المطاف، والبرنامج يحتوي على 7 حلقات، من 3 مراحل، تحت إشراف المدربين الأربعة، وتبدأ المرحلة الأولى وهي: "الصوت وبس" التي تمتد لأربع حلقات.

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