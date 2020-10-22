جلسات تحضرية بين كارول سماحة والمخرجة بتول عرفه لعمل جديد

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، صورة لها مع المخرجة بتول عرفة عبر موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " ، موضحة أنها تعقد معها جلسات تحضيرية لمحاولة ابتكار أفكار جديدة. تحضيرية لمحاولة ابتكار أفكار جديدة. على جانب آخر، أعلنت كارول انتهائها من تسجيل أغنيتين جديدتين في استديو Advertisements بالقاهرة. بالقاهرة. يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة كانت أغنية Bon Voyage، وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل، في شكل مفاجأة كانت كاورل قد نوهت عنها من قبل، إخراج بتول عرفة.

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