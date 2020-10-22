صور.. محمد كريم يتعرض لحادث سير

نشر الفنان محمد كريم مجموعه من الصور لسيارته بعد تهشمشها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيسوك- Facebook" ، ليكشف عن تفاصيل حادث سير تعرض له . وعلق كريم قائلاً:" قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين". حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين". وتابع ،"أنا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير". Advertisements اختتم كلامه: "أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم". حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم". على جانب آخر، عرض لمحمد كريم مؤخرا فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمي، وأقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، والإمارات.

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