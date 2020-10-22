شاهد.. هاني شاكر يغني مشتريكي لإحدى متسابقات ذا فويس

ضم الفنان هاني شاكر موهبة جديدة إلى فريقه في حلقة الليلة من برنامج The Voice Senior هي المشتركة ميرفت كامل من مصر.

وأوضحت ميرفت كامل أنها تسمع الموسيقى في البيت منذ الصغر، وكانت والدتها تتمتع بصوت جميل، ومن حبها للفن التحقت بمعهد الموسيقى العربية، لكن الانشغال بعد الزواج لم يتح لها فرصة احتراف الغناء.

قدمت ميرفت كامل عرضا غنت فيه لوردة

"لعبة الأيام" فأدارت كراسي المدربين الأربعة هاني شاكر، ونجوى كرم، وسميرة سعيد، وملحم زين، وصاحبها هاني شاكر في الغناء للحظات، وبعد العرض وقف المدربون تحية لها.

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وحاولت سميرة سعيد استمالة المشتركة للانضمام لفريقها، وقدمت لها باقة ورد أكدت أنها ليست نوعا من الرشوة، لكن ميرفت كامل كشفت أنها

حضرت للبرنامج وهي تتمنى أن تنضم لفريق "أمير الغناء العربي" هاني شاكر.

وقالت ميرفت كامل إنها تعرف هاني شاكر وتعشق صوته منذ غنى في صغره في فيلم "سيد درويش"، فعبّر هاني شاكر عن سعادته برغبتها، وفاجأها عندما غنى لها وحدها أغنيته "مشتريكي".

وفي فقرة تحدثت فيها عن نفسها، قالت ميرفت كامل إنها بدأت في مرحلة معينة إعطاء دروس خاصة في مادة الرياضيات، وعن طريق الدروس تعرفت على ابنتها بالتبني إيڤان، ووصفت العلاقة التي تربطهما بأنها صداقة وثيقة.