صورة..أحدث ظهور لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة برفقة زوجته الفنانة ياسيمن عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ضمت الصورة الفنان يوسف الشريف وزوجته، واكتفي العوضي بوضع رمز قلب كـ تعليق على الصورة. وزوجته، واكتفي العوضي بوضع رمز قلب كـ تعليق على الصورة. يذكر أن أحدث أعمال العوضي كانت مسلسل "شديد الخطورة"، الذي تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، بطولة وريم مصطفى كل من الفنان القدير رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسني شتا، خالد كمال، تأليف محمد سيد بشير إخراج حسام علي. تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، بطولة وريم مصطفى كل من الفنان القدير رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسني شتا، خالد كمال، تأليف محمد سيد بشير إخراج حسام علي.

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