9إجراءات يفرضها مهرجان الجونة علي ضيوفه هذا العام

تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعه المقبل الموافق 23 أكتوبر ، بإجراءات استثنائية لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

فقد قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

نستعرض هذه الإجراءات في نقاط :



1- توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة، ويدير مختبر مستشفى الجونة إن إس إيه، المعتمد من قبل وزارة الصحة لإجراء جميع التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا، واختبار إي جي جي إي جي إم للأجسام المضادة بواسطة أبوت، علامة الالتهابات، علامة التجلط دي ديمر.

2- يتم اختبار جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا

شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

3- فحص درجة الحرارة ومنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

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4- تُطهر جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات ، يُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول، ويتم استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعب، ويحافظ الزوار على

مسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع، وتتم مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين.

5- يتم تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح والختام.

6- ينقل المصورون إلى مساحة الصحافة على السجادة الحمراء، ويتم الحفاظ على البتاعد بين المصورين وبعضهم وبين النجوم.

7- حاملو البطاقات المعتمدة يمكنهم حجز عروض الأفلام من خلال تطبيق الموبايل، ويُفتح شباك التذاكر لبيع التذاكر للضيوف غير المعتمدين، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان، مع توفير إمكانية الدفع دون تلامس لأي معاملة.

8- تقليل المواد المطبوعة وإتاحة معظم المعلومات الخاصة بالمهرجان للضيوف في صيغة إلكترونية.

9- تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام أيضًا كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام، وزيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا، وتم تزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.