كشف الفنان مصطفى خاطر، بوستر فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر خاطر الصورة الدعائية للفيلم، وعلق عليها قائلاً:"بسم الله توكلنا على الله ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه!البوستر الرسمي لـ فيلم الصندوق الأسود". الله ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه!البوستر الرسمي لـ فيلم الصندوق الأسود". الفيلم من بطولة" منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة"، ومن تأليف وإخراج:محمود كامل. شريف سلامة"، ومن تأليف وإخراج:محمود كامل. تدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والغموض،حيث تواجه "منى" في أحداثه لصان يقتحمان منزلها، في غياب زوجها،وتحاول أن تقاومهما لكن بدون جدوى. Advertisements اقرأ أيضاً..بأكثر من مليون مشاهدة .. برومو تشويقي جديد لفيلم "الصندوق الأسود"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر يروّج لفيلمه الجديد "الصندوق الأوسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.