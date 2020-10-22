تستضيف الإعلامية المتميزه أنجي على غداً الخميس الفنانه الشابه يسرا اللوزي في برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعه العاشره مساءاً.
الأمريكية بالقاهرة، كما درست كذلك المسرح والتاريخ الحديث في الجامعة.
يسرا اللوزي ممثلة وراقصه باليه ، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1985، ودرست العلوم السياسية في الجامعة
بدأت يسرا اللوزي التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية حينما كانت طالبة، لكن فرصتها الأولى للتمثيل في السينما جاءت مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولةفيلمه (إسكندرية نيويورك) في عام 2004، ومن بعدها سنة تلو الأخرى أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها: (قبلات مسروقة، بالألوان الطبيعية، هيلوبوليس، ميكروفون).
كما شاركت في بطولة مسلسلات (خاص جدًا، خطوط حمراء، فيرتيجو، دهشه، بخط الايد، طاقه حب، بدل الحدوتة ثلاثه، سوبر ميرو ،قمر هادى، كلبش 3، بالحجم العائلى ، عائله الحج نعمان ،شنطه حمزه، طاقه القدر ) .
كانت هذه تفاصيل خبر أنجى على تستضيف غداً يسرا اللوزي في برنامج أسرار النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.