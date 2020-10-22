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أنجى على تستضيف غداً يسرا اللوزي في برنامج أسرار النجوم

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تستضيف الإعلامية المتميزه أنجي على غداً الخميس الفنانه الشابه يسرا اللوزي في برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعه العاشره مساءاً.


يسرا اللوزي ممثلة وراقصه باليه ، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1985، ودرست العلوم السياسية في الجامعة

الأمريكية بالقاهرة، كما درست كذلك المسرح والتاريخ الحديث في الجامعة.

 

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بدأت يسرا اللوزي التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية حينما كانت طالبة، لكن فرصتها الأولى للتمثيل في السينما جاءت مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة

فيلمه (إسكندرية نيويورك) في عام 2004، ومن بعدها سنة تلو الأخرى أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها: (قبلات مسروقة، بالألوان الطبيعية، هيلوبوليس، ميكروفون).

 

كما شاركت في بطولة مسلسلات (خاص جدًا، خطوط حمراء، فيرتيجو، دهشه، بخط الايد، طاقه حب، بدل الحدوتة ثلاثه، سوبر ميرو ،قمر هادى، كلبش 3، بالحجم العائلى ، عائله الحج نعمان ،شنطه حمزه، طاقه القدر ) . 

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