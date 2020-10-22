فيديو..أنغام تطرح حفل عيد الحب 2020 عبر "يوتيوب"

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، عن عرض حفل عيد الحب فبراير 2020، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت الصفحة برومو من الحفل، وعلقت عليه قائلة:"استنوا حفلة عيد الحب فبراير ٢٠٢٠ من دار الاوبرا المصرية بكرة ٨

مساءاً على قناتي على اليوتيوب".

يذكر أن أنغام قد طرحت مؤخراً كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، خلال شهر أغططس الماضي، واقتربت من الـ 2 مليون مشاهدة، من كلمات:صابر كمال، ألحان:إيهاب عبد

الواحد، توزيع:تميم.

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بالإضافة إلى حفلها الغنائي الأخير التي أحييته على مسرح المنارة مطله أكتوبر الجاري ، وهو اللقاء الجماهيري الأول بعد انقطاع لأكثر من 6 أشهر عن الحفلات بسبب كورونا، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد مع الالزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

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